"Tinha era que matar mais", diz secretário do governo Temer sobre massacre 

Polêmica

Zero Hora

Por: Zero Hora

Ao comentar a chacina que vitimou 56 presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, entre domingo e segunda-feira, o secretário nacional da Juventude, Bruno Júlio (PMDB), afirmou que "tinha era que matar mais". As informações são da coluna de Ilimar Franco, do jornal O Globo.



Leia mais:

Pelo menos 31 mortos são encontrados em cadeia

Secretário de RR diz que crime em presídio pode ter sido cometido pelo PCC

Massacre em Manaus foi "limpa geral" de facção, dizem investigadores



Ainda segundo a publicação, o secretário também afirmou que "tinha que fazer uma chacina por semana". Júlio utilizou a chacina de Campinas, onde um homem matou sua ex-mulher, seu filho e mais 10 pessoas durante comemoração de Ano-Novo, para justificar sua declaração.



O secretário afirmou que fica triste ao ver a repercussão que a morte dos presos teve no país. Segundo ele, "ninguém se importou com as meninas que foram mortas em Campinas". Júlio também foi irônico ao citar os apenados, usando termos como "coitadinhos" e "santinhos".



O governo federal, por meio de sua assessoria, afirmou que o secretário foi cobrado sobre as declarações e que ele não tem autorização para falar sobre o assunto e não expressa a opinião do governo. De acordo com o jornal O Globo, o secretário procurou a coluna para alegar que estava "brincando".