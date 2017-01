VÍDEO: reconstrução, solidariedade e protesto marcam o sábado em Rolante

Após enchente

O sábado seguinte à enchente que expulsou pelo menos 300 famílias de casa em Rolante, no Vale do Paranhana, é marcado pela reconstrução, solidariedade e protesto no município.



O lamaçal começou a ser retirado pelos moradores e as doações chegaram em grande número, reforçando a boa vontade de reestruturar a cidade. Além disso, diversos voluntários organizaram kits para serem entregues às famílias atingidas.



No bairro Contestado, porém, moradores organizaram uma manifestação para reclamar a falta de água que afeta a região desde a sexta-feira.