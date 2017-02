Acidente com ônibus na Argentina deixa 19 mortos 

Curva de Yeso

Um acidente com um ônibus que transportava 40 passageiros da província argentina de Mendoza ao Chile deixou ao menos 19 mortos e 20 feridos, informou uma fonte dos serviços de saúde.



— Dezesseis pessoas morreram no local e outras três no hospital — disse ao canal 7 de Mendoza Oscar Sagás, subsecretário de Saúde da província.



O procurador-geral da província, Alejandro Gullé, indicou que os dois motoristas, de nacionalidade chilena e que sobreviveram ao acidente, foram detidos e estão na delegacia de Uspallata, uma localidade turística montanhosa e perto ao Aconcágua.



O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite perto de Los Horcones, na chamada Curva de Yeso, dentro do Parque Provincial Aconcagua e a poucos quilômetros da passagem fronteiriça Libertadores. O veículo havia partido pouco antes de Mendoza e tinha o Chile como destino.



— Trata-se de uma curva muito complicada porque tem uma elevação e depois desce, foi ali que o ônibus perdeu o controle e saiu da pista — disse Sagás com base no relato de testemunhas. No ônibus, da empresa chilena Tur-Bus e que havia partido pouco antes de Mendoza, viajavam 40 pessoas.



