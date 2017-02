Casal que estava desaparecido no Guaíba é resgatado com vida por barco de pesca

Final feliz

Depois de mais de 12 horas à deriva, um casal de Porto Alegre que estava desaparecido foi localizado por um barco de pesca e resgatado com vida no Guaíba, na manhã deste domingo. A bióloga Ana Paula Dufech, 37 anos, e o companheiro, o consultor Rafael Vidal Filho, 31 anos, haviam ficado sem combustível em um bote inflável.

Na noite de sábado, os dois eram esperados para jantar na casa do irmão de Ana Paula, o autônomo João Paulo Dufech, 31 anos. Como não apareceram, Dufech começou a procurá-los.

— Tentei achar os dois em tudo quanto é canto, liguei para os celulares, que tocavam, tocavam e nada. Até que descobri que tinham saído, no fim da tarde de sábado, para testar o bote que haviam comprado pela internet — relata Dufech.

Na madrugada de domingo, o irmão de Ana Paula acionou o Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, que começou buscas no Guaíba por volta das 4h, na área próxima a Ipanema.

A preocupação dos familiares só teve fim quando o dia amanheceu. Segundo informação dos Bombeiros, Ana Paula e Vidal Filho foram avistados perto da Ilha das Pedras Brancas, também conhecida como Ilha do Presídio, por um barco de pesca. Estavam dentro do bote, de onde faziam sinais pedindo ajuda, e foram foram socorridos. Haviam enfrentado um temporal no fim da noite de sábado e perdido um dos remos.

— Graças a Deus, acabou tudo bem. Estamos aliviados. Eles estavam apavorados, mas sem nenhum ferimento — conta Dufech.