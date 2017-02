Encontrado corpo de homem que estava desaparecido em Nova Tramandaí

Litoral Norte

Foi encontrado o corpo do homem de 30 anos que estava desaparecido desde a tarde de sábado na praia de Nova Tramandaí, no Litoral Norte. A vítima estava com familiares com uma prancha de morey, entre as guaritas 158 e 159, quando desapareceu. Testemunhas localizaram o corpo ainda no sábado.

Os salva-vidas notaram que a vítima ficou submersa, mas o fato de estar entre duas guaritas teria dificultado o salvamento. O homem era natural de Ivoti, mas o nome não foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros.

No domingo, o corpo de um homem foi encontrado na beira do mar em Imbé, também no Litoral. De acordo com os bombeiros de Tramandaí, ele estava tomando banho de mar quando se afogou.

A suspeita é que tenha tido um mal súbito. Não há detalhes da ocorrência e nem a identificação da vítima.