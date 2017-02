PM do Rio usa helicóptero para driblar bloqueio em batalhões

Crise na segurança

Para escapar dos bloqueios em frente a batalhões da Polícia Militar, no Rio de Janeiro, a corporação resolveu utilizar helicópteros para transportar os policiais até seus pontos de atuação. As aeronaves utilizadas, segundo informações do jornal O Globo, são do Grupamento Aeromóvel (GAM) e já teriam feito ao menos quatro viagens para distribuir a tropa.

No 16º BPM, no bairro Olaria, de acordo com o jornal, a troca de turno não ocorreu por conta das manifestações, mas as ruas dos bairros da Penha e de Ramos continuam sendo policiadas com a ajuda de aeronaves.

Uma reunião da cúpula da segurança fluminense deve ocorrer às 15h deste sábado, segundo dia em que familiares de policiais militares fazem protestos em frente a batalhões da PM no Rio.