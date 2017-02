Sábado de Carnaval teve maior movimento na freeway dos últimos 20 anos

Recorde

O sábado de Carnaval registrou, em um único dia, o maior movimento na freeway dos últimos 20 anos em direção ao Litoral Norte. Ao todo, 84.067 mil veículos passaram pela rodovia no deslocamento às praias. O número também superou o registrado no sábado de Carnaval de 2016, quando 83,2 mil carros acessaram a freeway rumo às praias.

Na sexta-feira, 65,7 mil carros fizeram o deslocamento ao litoral. Até a noite deste domingo, 174 mil veículos passaram pela freeway rumo às praias gaúchas e catarinenses — mesmo número registrado no Carnaval do ano passado.

Após dois dias de congestionamentos, o trânsito foi normalizado na freeway e na ERS-040 durante o dia.

A partir desta segunda-feira, a Concepa começa a monitorar o movimento de retorno à Região Metropolitana de Porto Alegre. A estimativa é de que 190 mil veículos passem pela rodovia até a Quarta-feira de Cinzas.



A terça-feira de Carnaval será o dia de maior movimento, com a possibilidade de congestionamentos nas rodovias rumo à Grande Porto Alegre. O que mais preocupa as autoridades de trânsito é que, além de ser Carnaval, o período também irá absorver o trânsito do fim da temporada de verão deste ano, o que deve aumentar ainda mais o fluxo de retorno.