Hospital informa morte cerebral de surfista gaúcho que se afogou no Rio 

O surfista Lucas Zuch, 27 anos, que se afogou na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 7 de março, teve morte cerebral às 22h36min desta terça-feira, conforme informou a equipe de neurologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde o atleta está internado desde segunda-feira.



Segundo boletim médico, assinado pela doutora Sheila Martins, chefe do serviço de neurologia da instituição, e pelo intensivista Luis Antonio Nasi, "o segundo teste clínico e o teste de avaliação do fluxo sanguíneo cerebral pelo Doppler transcraniano confirmaram o diagnóstico de morte encefálica".



O comunicado diz também que estão sendo realizados os procedimentos necessários para a doação de órgãos de Zuch.

Na noite de segunda-feira, a família do surfista, por meio de nota assinada pelo seu pai, Paulo Roberto Fraga Zuch, havia dito que "estava fazendo todos os esforços, com a dedicação imprescindível do corpo médico, para manter a possibilidade de doar todos os órgãos do atleta" e que a medida "respeita uma vontade de Lucas e dá continuidade ao seu modo de encarar a vida".



Zuch é um dos idealizadores do projeto Surfari, plataforma de produção audiovisual e editorial direcionada à cultura do surfe, com o sócio e amigo, Eduardo Linhares. No ano passado, Zuch foi um dos condutores da Tocha Olímpica em Porto Alegre e teve a sua travessia marcada por um imprevisto _ um homem tentou apagar a chama do objeto enquanto o surfista corria com a tocha em mãos.



Em setembro de 2015, o jovem foi um dos responsáveis pela intervenção urbana que colocou uma prancha sob a estátua do Monumento ao Laçador, na Capital. O objetivo era aproveitar a proximidade da Semana Farroupilha para mostrar que o surfe também faz parte da cultura gaúcha.



Hospital Moinhos de Vento

Boletim Médico – Lucas Zuch

O segundo teste clínico e o teste de avaliação do fluxo sanguíneo cerebral pelo Doppler transcraniano confirmaram o diagnóstico de morte encefálica do paciente Lucas Zuch às 22h36 desta terça-feira (14), no Hospital Moinhos de Vento.

Integrantes da Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes estão em contato com a Central de Transplantes do Estado para realizar os procedimentos necessários. Ele chegou à instituição nesta segunda-feira (13), e seu estado de saúde era grave em razão de afogamento ocorrido na praia da Barra, no Rio de Janeiro, no dia 7.

Generoso, Lucas Zuch compartilhou com alegria cada conquista, com humildade e gratidão à vida. Aos 27 anos, já havia informado a intenção de ser doador de órgãos, pedido que a família atenderá. O jovem foi um dos idealizadores do projeto Reconhecendo o Surf, voltado para estudar a cultura desse esporte no Brasil.Porto Alegre, 14 de março de 2017.

Dr. Luis Antonio Nasi

Intensivista

CRM 11.217

Dra. Sheila Martins

Neurologista

CRM 20.989



