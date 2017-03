Motorista presta socorro e é assaltado por passageiros de veículo acidentado em Marau

Norte do Estado

Um motorista parou para prestar socorro aos tripulantes de um veículo Renault Sandero envolvido em um acidente na RS-324, em Marau, e acabou sendo assaltado pelas vítimas do acidente. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira no km 80 da rodovia, próximo ao Trevo Sul, no limite com o município de Vila Maria. As informações são da Rádio Gaúcha.

Conforme informações da Polícia Civil, o condutor chegou a resgatar os criminosos de dentro do carro, que ficou totalmente destruído. Após quebrar os vidros e retirar os três homens, ele foi surpreendido pelo trio.



Dois deles levaram o Chevrolet Kadett da vítima, de 25 anos. O terceiro, de acordo com a polícia, fugiu para um matagal e entrou no terreno de uma empresa.



Leia mais:

Corpo é encontrado carbonizado em Alvorada

Corpo de homem é encontrado carbonizado em rua do Bairro Restinga

Adolescente é executado a tiros no bairro Guajuviras, em Canoas



Uma guarnição da Brigada Militar realizou buscas, mas não encontrou o bandido. Ainda segundo a polícia, o trio portava armas longas e o veículo utilizado por eles está registrado no nome de uma empresa de Caxias do Sul, o que abre a hipótese de que seja roubado.



Além do Renault Sandero, os criminosos deixaram para trás uma pistola 9 milímetros municiada, dois coletes balísticos, um rádio comunicador, luvas e ferramentas.