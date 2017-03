Nos melhores jardins botânicos do país, governos bancam custeio total

Extinção da Fundação Zoobotânica

Registrado inicialmente como categoria B em 2002, o Jardim Botânico de Porto Alegre está entre os cinco melhores do país. Em 2015, ao cumprir exigências do Ministério do Meio Ambiente em serviço e quadro técnico, entrou para a lista dos cinco de categoria A, ao lado dos de Rio, São Paulo, Brasília e Recife.



O governo gaúcho argumenta não ter mais condições de bancar a Fundação Zoobotânica, administradora do local.



O custeio em 2016 representou 0,6% (R$ 23 milhões) do gasto total do Estado no ano (R$ 35 bilhões). O Piratini não tem cálculo detalhado que demonstre economia com a extinção, considerando a manutenção dos serviços que ela realiza.



ZH consultou as outras quatro instituições A do país para entender como são mantidas. Com exceção da carioca, que, como autarquia vinculada do ministério, faz trabalho em nível nacional e é bancada pela União, as outras três seguem o modelo de Porto Alegre: são custeadas integralmente por verbas públicas de orçamento estadual, municipal — no caso do Recife — ou do Distrito Federal — no caso de Brasília. E as parcerias com universidades, ideia do Piratini para manter os serviços da fundação, se restringem à troca de conhecimento.

ZH pediu entrevista ao secretário-geral de Governo, Carlos Búrigo, mas ele não concedeu.

Os cinco jardins botânicos de categoria A no Brasil

- Rio de Janeiro



Foto: Ana Huara / JBRJ

Como é administrado e mantido: É autarquia federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Custa R$ 14,9 milhões ao mês, bancados pela União. Arrecada valores em patrocínios e parcerias que, conforme último relatório de gestão disponível (2015), somaram R$ 7,4 milhões.



Qual o tamanho da área territorial: 143,98 hectares de área total, sendo os 40 hectares do arboreto tombados pelo Patrimônio Histórico.



Tem quantos pesquisadores: 32 ativos e nove associados (aposentados que mantêm suas atividades de pesquisa), todos com doutorado.



Quantos visitantes recebe por mês, em média: 65,7 mil.



Que tipo de serviços realiza: Mantém 55 projetos de pesquisa. É responsável pela coordenação da Flora do Brasil 2020, do Herbário Virtual Reflora, que armazena imagens digitalizadas da coleção de plantas do próprio jardim e de outros herbários brasileiros e estrangeiros, e pela elaboração da Lista Nacional das Espécies Ameaçadas de Extinção. Mantém unidade de pós-graduação, a Escola Nacional de Botânica Tropical, que oferece cursos de mestrado e doutorado.



- Jardim Botânico de São Paulo

Foto: Divulgação / JBSP

Como é administrado e mantido: É gerido pelo Instituto de Botânica do Estado, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente. O instituto informou apenas que a verba repassada anualmente pelo Tesouro é de R$ 534 mil, "mas o custo do Jardim é bem maior do isso". A entidade não informa outras fontes de recurso.



Qual o tamanho da área territorial: 36 hectares de área total.



Tem quantos pesquisadores: Três, todos doutores (dado contabiliza apenas os pesquisadores ligados exclusivamente ao Jardim Botânico, que também conta com o trabalho não exclusivo de outros profissionais).



Quantos visitantes recebe por mês, em média: 20 mil.



Que tipo de serviços realiza: Desenvolve cerca de 60 pesquisas. Realiza 10 projetos de educação ambiental. Mantém parcerias com universidades para que estudantes possam ser monitores no local.



- Jardim Botânico de Brasília



Foto: Divulgação / JBBSB

Como é administrado e mantido: Público. É vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal. Custa R$ 691,7 mil ao mês, repassados pelo governo do DF.



Qual o tamanho da área territorial: 500 hectares de área de visitação e 4,5 mil hectares de estação ecológica.



Tem quantos pesquisadores: Oito, sendo dois doutores, dois mestres e um especialista.



Quantos visitantes recebe por mês, em média: 40 mil.



Que tipo de serviços realiza: Emite, ao ano, cerca de 20 autorizações para pesquisas e desenvolve inúmeros trabalho nas áreas de botânica, fauna, ecologia e educação ambiental. Essa última atende cerca de 12 mil estudantes por ano. Mantém parcerias científicas com diversas universidades.



- Jardim Botânico do Recife



Foto: Divulgação / JBR

Como é administrado e mantido: Público. Administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente da prefeitura do Recife. Custa R$ 130 mil ao mês, retirados do orçamento do município.



Qual o tamanho da área territorial: 30,7 hectares.



Tem quantos pesquisadores: Oito, sendo quatro doutores, um mestre e três especialistas.



Quantos visitantes recebe por mês, em média: 9 mil.



Que tipo de serviços realiza: Mantém parceria com a Secretaria de Educação do município para projetos de educação ambiental. Tem parcerias com universidades para projetos como estudo de plantas medicinais.



- Jardim Botânico de Porto Alegre



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Como é administrado e mantido: Público. Administrado pela Fundação Zoobotânica, vinculada à Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com verbas repassadas pelo Tesouro do Estado. Custa ao mês R$ 2,3 milhões.



Qual o tamanho da área territorial: 39 hectares.



Tem quantos pesquisadores: Sete, sendo quatro doutores e três mestres.



Quantos visitantes recebe por mês, em média: 4 mil.



Que tipo de serviços realiza: Faz extração de veneno de cobras para produção de soro antiofídico, elabora listas de espécies ameaçadas de extinção no RS, produz laudos paleontológicos, mantém banco de sementes e realiza o biomonitoramento da qualidade do ar. Abriga espécies ameaçadas e elabora planos de manejo de unidades de conservação. Mantém programas de educação ambiental e uma série de pesquisas científicas.