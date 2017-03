Com extinção da Fundação Zoobotânica, gestão do Jardim Botânico ainda é dúvida no Piratini

Futuro incerto

Patrimônio Cultural e Ambiental do Rio Grande do Sul, o Jardim Botânico de Porto Alegre está com o futuro incerto desde que o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que extingue a Fundação

Zoobotânica, atual gestora do local. E o temor de que a descontinuidade dos serviços resulte na perda do acervo da entidade levou o Ministério Público (MP) a mover ação judicial para exigir do governo garantias de manutenção do trabalho de preservação natural — um dever constitucional do Estado — e de tarefas exigidas por lei — como a elaboração da lista de espécie ameaçadas no RS.

A titular da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Ana Pellini, afirma que uma "comissão de transição está com incumbência de estabelecer o que é indispensável", e que buscará parcerias com universidades.

Zero Hora procurou quatro universidades gaúchas, mas só a Uergs admitiu que pode assumir os trabalhos da fundação, desde que todo o quadro de profissionais seja mantido, justamente o contrário do previsto.



A norma publicada no Diário Oficial do Estado em 17 de janeiro determina que a Sema administre direta ou indiretamente o espaço. Com a mudança, os funcionários devem ser demitidos — o que a ação do MP também tenta barrar — e o local deve perder o registro de jardim botânico concedido pelo Ministério do Meio Ambiente.

Entre as preocupações de entidades de proteção ambiental está o risco de morte das plantas mantidas na instituição, muitas das quais em extinção. Enquanto a fundação conta com técnicos — 70% têm doutorado — que estudam há anos como preservar e reintroduzir na natureza as espécies em perigo, a Sema, como admite a própria secretária Ana Pellini, tem servidores concursados para outras áreas.

A situação é alvo de crítica do professor do Instituto de Biociências da UFRGS e coordenador-geral do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (Ingá):

— Você vai pegar alguém que não conhece a planta e não sabe como tratá-la? Sem falar que é desvio de função (por terem sido admitidos para outros cargos) fazer os técnicos da Sema assumirem o Jardim Botânico.

Piratini alega economia, especialistas questionam

Integrante do conselho superior da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez afirma que seria necessário contratar mais técnicos para que a secretaria conseguisse gerir o Jardim Botânico, o que anularia o principal argumento do governo para extinção: corte de gastos.

— Não vai representar economia, porque o Estado vai ter de criar outra estrutura — avalia Milanez.

Ana Pellini diz que há intenção de reestruturar a Sema, criando um departamento para assumir os serviços da fundação.

A bióloga Josy Matos, presidente da Associação dos Funcionários da Fundação Zoobotânica, afirma que o Estado gastará mais pelo trabalho hoje realizado na entidade, a única no RS que faz, por exemplo:

1 - Extração de veneno para produção de soro antiofídico.

2 - Listas de espécies ameaçadas de extinção da flora e da fauna.

3 - Laudos paleontológicos.

4 - Manutenção de um banco de sementes.

5 - Biomonitoramento da qualidade do ar.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O custeio total em 2016 — incluindo Jardim Botânico, Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais e Parque Zoológico de Sapucaia do Sul — foi de R$ 23 milhões, o que equivale a 0,6% do total de despesas executadas pelo governo no ano. O Piratini não apresenta cálculo detalhado da redução de custos com a extinção, considerando que o trabalho de preservação e pesquisas seja mantido. Argumenta que a estrutura tem resultado negativo entre receita e despesa de cerca de R$ 19 milhões ao ano.

Nesse cenário, a única certeza de economia reside na opção de abrir mão de tudo que é feito pela fundação, por eliminar totalmente os custos, assumindo que o ajuste financeiro justifica as perdas do ponto de vista ambiental, decorrentes dessa decisão. Questionado, o Piratini nunca foi taxativo nesse sentido, e Ana Pellini diz que "vai ser um jardim botânico de categoria simples".

CONTINUIDADE INCERTA



Preservação de plantas raras



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O Jardim Botânico possui muitas plantas raras e delicadas, que podem morrer se ficarem apenas 15 dias sem o manejo adequado. Entre elas estão espécies de bromélias e cactos, muitas ameaçadas de extinção.

Só entre os cactos (foto), o espaço abriga 65 tipos diferentes, que representam 80% das espécies desses vegetais na flora gaúcha. Deste acervo, 90% corre risco de desaparecer do planeta.

As plantas estão distribuídas em vasos, que ficam dentro de estruturas cobertas, semelhantes a estufas, onde a visitação é restrita a pesquisadores. Estão sob cuidados de biólogos especializados, que controlam a temperatura, os nutrientes e a água que recebem, evitando que pragas as ataquem. A reportagem enviou, por e-mail, questão sobre o tema à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que não respondeu.

Manutenção e aumento das coleções



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Ambientalistas alertam que a Secretaria Estadual do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) não tem servidores especializados para cuidar do acervo da Fundação Zoobotânica, que inclui coleções de sementes, plantas e animais (vivos ou em conservação). Um exemplo são os taxonomistas, profissionais responsáveis pela descrição das espécies da fauna e da flora. Sem eles, as coleções correm risco de não serem mais atualizadas ou perderem exemplares. Isso porque, além do tratamento dos animais vivos e da troca constante de produtos nos quais os exemplares mortos estão conservados, é preciso rever o acervo cientificamente, revisando os nomes das espécies e incluindo as novas descobertas.

Doutor em Aracnologia, Ricardo Ott (foto) é o taxonomista curador da coleção de aranhas do Museu de Ciências Naturais, uma das três maiores do país, com 1,3 mil espécies (30%) das aproximadamente 5 mil existentes no Brasil. Questionada sobre a intenção e as medidas para manter o acervo, a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão não respondeu.

Lista de espécies ameaçadas de extinção



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O Código Estadual do Meio Ambiente prevê que o governo "fará e manterá atualizados" os cadastros da flora e da fauna gaúcha, "em especial das espécies nativas ameaçadas de extinção", como bromélias (foto). Elaboradas pela Fundação Zoobotânica e publicadas em 2014, essas listas custaram ao Estado R$ 150 mil, por causa da criação de um sistema elaborado em parceria com a Companhia de Processamento de Dados do RS (Procergs), cuja operação faria o preço de novas listas cair para menos de R$ 50 mil.

Pela iniciativa privada, a estimativa de custo é de R$ 4,7 milhões, segundo consultores do Centro Nacional de Conservação da Flora, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que faz a lista nacional de espécies em extinção. A Secretaria de Planejamento Governança e Gestão não respondeu quem deve assumir o trabalho nem estimou custos.

Planos de manejo para unidades de conservação



Por lei federal, toda unidade de conservação deve ter um plano de manejo, assim como as cidades têm um plano diretor. O documento estabelece o zoneamento e como será o uso da área, o que incluiu qual tipo de empreendimento pode ser feito. Pelo Código Estadual do Meio Ambiente, esses planos precisam ser revistos a cada cinco anos.

No Estado, a Fundação Zoobotânica realiza alguns desses documentos, como o do Parque Estadual do Delta Jacuí, com 14 mil hectares, ao custo de R$ 176 mil. Para comparar: a iniciativa privada realizou o mais recente plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Delta do Jacuí, com 8 mil hectares, quase metade do tamanho da área do parque, ao custo de R$ 948 mil.

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão não respondeu quem deve assumir o trabalho nem estimou custos.

Criação de serpentes para extração de veneno



Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

O Museu de Ciências Naturais possui o único serpentário científico do Rio Grande do Sul, com quase 400 animais, alguns ameaçados de extinção, como a jararacuçu (foto). O local também é o único da América Latina a criar em cativeiro, com êxito, a coral pampeana, com bichos vivos há seis anos — em outros serpentários, a espécie morre rapidamente. As cobras são usadas para extração de veneno, matéria-prima enviada ao Instituto Vital Brazil, no Rio de Janeiro, para a fabricação de soro antiofídico distribuído nacionalmente. No Estado, só a fundação faz esse serviço. De acordo com o biólogo Roberto Oliveira, do Núcleo de Ofiologia de Porto Alegre, o serviço é importante para garantir a eficácia do soro no socorro de acidentes com cobras no Estado.



— Os venenos variam muito conforme a espécie e a região que habitam. As cascavéis do Estado têm toxina em concentração muito mais elevada do que as do resto do país. Por isso, é fundamental garantir a disponibilidade de veneno das cobras daqui no conjunto para produção de soro. A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão não informou se e como prentende manter o serviço.

Por que é importante preservar?



Embora não tenha impacto imediato como questões de saúde e educação, a preservação ambiental é um direito tão essencial quantos esses dois.

É o que diz a Constituição, em seu artigo 225: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações".

A carta magna ainda determina que "incumbe ao poder público: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção".

Além disso, alguns dos serviços realizados pelo Jardim Botânico, como a elaboração de listas de animais em extinção e de plano de manejo de unidades de conservação, são obrigações legais do Estado, previstas no Código Estadual do Meio Ambiente.

O que dizem as universidades?

ZH procurou quatro universidades para avaliar a viabilidade de parceria com o Estado para manutenção dos serviços da Fundação Zoobotânica.

PUCRS

Por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que "não recebeu nenhuma proposta do governo em relação à gestão ou funcionamento das fundações", mas está aberta ao "diálogo tanto em relação ao poder público quanto com outras instituições de Ensino Superior".

Uergs

Por e-mail, a reitora Arisa Araujo da Luz afirmou que, "formalmente, nunca houve contato do governo para tratar de parcerias de trabalho envolvendo o Jardim Botânico", embora a instituição tenha atividades em parceria com a Fundação Zoobotânica. Arisa acrescentou que, há dois anos, o governo chegou a um "esboço de projeto em que as duas instituições (Uergs e fundação) manteriam suas identidades jurídicas, mas passariam a atuar em conjunto", o que não saiu do papel. "A Uergs pode abraçar todas as atividades desenvolvidas pela fundação, mas somente se forem mantidos os profissionais que fazem parte do quadro da entidade. A Uergs necessita de mais pesquisadores altamente qualificados e dedicados, como os da fundação", escreveu a reitora.

UFRGS

Por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que "considera prematuro qualquer pronunciamento sobre as fundações estaduais em discussão" e ressaltou que a universidade "acompanha o desenrolar do processo e, somente a partir de decisões efetivas, avaliará como e se poderá contribuir".

Unisinos

Por e-mail, o reitor padre Marcelo Fernandes de Aquino afirmou que o posicionamento do Estado de administrar o Jardim Botânico em parceria com as universidades "é muito recente". A instituição, segundo ele, "quer conversar com as universidades de Porto Alegre" sobre o futuro do local. "Não temos nenhum dado sobre a real situação do Jardim Botânico e pensamos ser importante uma convergência das atividades de ensino, pesquisa e extensão", completou o reitor.