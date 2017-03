"O ideal, se houvesse recursos, era não extinguir a Fundação Zoobotânica", diz secretária

Entrevista

Patrimônio Cultural e Ambiental do Rio Grande do Sul, o Jardim Botânico de Porto Alegre está com o futuro incerto desde que o governador José Ivo Sartori sancionou a lei que extingue a Fundação Zoobotânica, atual gestora do local. E o temor de que a descontinuidade dos serviços resulte na perda do acervo da entidade levou o Ministério Público (MP) a mover ação judicial para exigir do governo garantias de manutenção do trabalho de preservação natural — um dever constitucional do Estado — e de tarefas exigidas por lei — como a elaboração da lista de espécie ameaçadas no RS.

A titular da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Ana Pellini, afirma que uma "comissão de transição está com incumbência de estabelecer o que é indispensável", e que buscará parcerias com universidades. Leia abaixo os principais trechos de entrevista concedida a Zero Hora.

O que será terceirizado?

Só o zoológico. Porque tem sustentabilidade econômica, é o que dá a maior parte da renda da Fundação Zoobotânica, milhares de pessoas pagam ingresso. O Jardim Botânico e o Museu Rio-Grandense de Ciências Naturais não têm retorno econômico. O resultado é científico, tem de haver parceria com universidades.

A Sema não pode receber verbas para pesquisa, como a fundação. Como vão ficar os estudos?

Todas as pesquisas vão ser terminadas, a gente vai mantê-las até o prazo final da Capes (entidade da União que apoia pesquisadores).

Outro risco da extinção é a perda no acervo. Como o Estado vai garantir a manutenção?

Fizemos equipe de transição para estabelecer projeto. O ideal, se o Estado tivesse recursos, era não extinguir a Fundação Zoobotânica. Em um segundo movimento, o ideal seria absorver essas pessoas, trazer para a Sema, nas carreiras aqui.

E como a Sema vai absorver esses serviços sem ter especialistas?

A comissão de transição está com incumbência de estabelecer o que é indispensável. Vamos mandar projeto à Assembleia reestruturando a Sema, criando departamento para isso.

Há risco de perder categoria A?

Isso é quase uma certeza.

Como avalia esse prejuízo?

É uma pena para o Estado, mas está ocorrendo por questão financeira. Só um louco não quer ter um jardim botânico categoria A.

O Estado garante que o local ainda será um jardim botânico?

Isso está na lei.

Mas mesmo para categoria C tem que atender pré-requisitos.

A comissão de transição está vendo, porque o Jardim Botânico é tombado. Precisa continuar sendo jardim botânico. Não vai ser a melhor categoria, mas não pode cair da essencialidade.

É certo que será ao menos C?

Não estou a par das letras, entende? Mas vai ser um jardim botânico de categoria simples, que o Estado pode pagar neste momento.