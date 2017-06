Chuva não dará trégua, e RS pode ter temporais na quinta-feira

Previsão do Tempo

A previsão do tempo para a semana não é nada animadora, principalmente para os municípios gaúchos que vêm sendo castigados pelas chuvas e cheias dos últimos dias. A tendência é que o mau tempo permaneça pelo menos até quinta-feira, quando o volume tende a ser intenso em grande parte do Rio Grande do Sul, com potencial para estragos.

Conforme a Somar Meteorologia, nesta segunda-feira deve chover de forma generalizada no Rio Grande do Sul devido ao deslocamento de uma frente fria em direção a Santa Catarina. Com isso, as regiões Norte, Metropolitana, Serra e Litoral Norte devem concentrar os maiores volumes de chuva. Nestas áreas, a precipitação pode atingir 25 milímetros, quantidade de chuva sem potencial para estragos em condições normais.

— O problema é que o solo já está saturado — ressalta a meteorologista Juliana Resende.

Apenas na faixa limítrofe com o Uruguai, a chuva deve ser reduzida. Nesta região, o tempo permanece seco durante quase todo o dia, com pancadas isoladas. A temperatura em Porto Alegre varia de 15°C a 19°C. No Estado, a menor marca deve ocorrer em Santana do Livramento e Jaguarão: 10°C. A máxima ocorre em Frederico Westphalen e Santa Rosa: 20°C.

Na terça-feira, a situação se mantém muito parecida com o dia anterior. A exceção é que, com o avançar da frente fria em direção ao Norte, uma área de baixa pressão vai se formar sobre Argentina e Paraguai e jogar instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, não permitindo, assim, trégua na chuva. Segue a tendência de precipitação na metade Norte e tempo seco com pancadas entre Uruguaiana e Bagé. Na Capital, a temperatura varia de 15°C a 17°C. Em Jaguarão será registrado 8°C, a menor marca no Estado. A maior será em Santa Rosa: 20°C.

O centro de baixa pressão se intensifica na quarta-feira e a consequência disto é o aumento das chuvas em todo o Rio Grande do Sul, com maiores volumes no Norte, no Noroeste e na Fronteira Oeste. Em São Borja pode chover 30 milímetros. A mínima em Porto Alegre será de 15°C e a máxima, de 22°C. A mínima no Estado deve ser de 22°C em Santana do Livramento, e a máxima de 22°C em Campo Bom.

Mas é na quinta-feira que a chuva ganha força e se espalha por todo o território gaúcho, acompanhada, inclusive, por temporais. O volume pode chegar a 100 milímetros em Santa Rosa e a 90 milímetros em Borja, deixando todo o Rio Grande do Sul em alerta. Na sexta, a chuva para e a temperatura despenca.