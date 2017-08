Como é feita a operação de buscas ao barco desaparecido em Rio Grande

Sul do Estado

Desde o início da manhã de sexta-feira (11), a Marinha do Brasil, por meio do comando do 5º Distrito, faz buscas na tentativa de encontrar a embarcação Dom Manoel XVI, desaparecida desde a madrugada de sexta em Rio Grande, no sul do Estado. Cerca de 40 pessoas, de Marinha, Brigada Militar e Força Aérea Brasileira (FAB), participam da operação em campo. Até o momento, ainda não foram encontrados indícios do barco desaparecido e nem de sua tripulação, que conta com sete pescadores. Confira abaixo o efetivo mobilizado na ação:

Marinha do Brasil

Navio-patrulha P61 Benevente — 45 militares da Marinha trabalham no navio. Helicóptero Esquilo — Quatro militares da Marinha.

Força Aérea Brasileira (FAB)

Helicóptero Black Hawk, do 5º Esquadrão do 8º Grupo de Aviação, de Santa Maria (Esquadrão Pantera) — Seis militares da FAB.

Apoio terrestre

Fuzileiros navais da Marinha — Dois militares em uma viatura com tração 4x4 — atuam ao Sul dos molhes, na extensão da Praia do Cassino.

Brigada Militar (BM) — dois policiais militares em veículo fazem varredura em São José do Norte.

Como são feitas as buscas

O navio Benevente da Marinha realiza varreduras entre a região do Navio Altair, um dos principais pontos de visitação de Rio Grande, e a Praia do Mar Grosso, em São José do Norte, em uma área de 576km². Neste sábado as duas aeronaves não conseguiram dar suporte aéreo devido ao mau tempo na região. Elas levantaram voo ao menos duas vezes, mas retornaram em seguida devido à falta de visibilidade. Por terra, BM e fuzileiros buscam vestígios da embarcação na região da costeira.