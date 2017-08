Em quatro horas, Dia dos Pais tem oito mortes no trânsito gaúcho

Trânsito

Somente na noite deste domingo (13) de Dia dos Pais, oito pessoas morreram em acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. As ocorrências foram registradas em um período de quatro horas em rodovias federais e estaduais gaúchas, todas envolvendo colisões frontais entre veículos.

Das oito vítimas fatais, seis foram registradas em apenas dois acidentes. Na BR-386, em São José do Herval, no Vale do Taquari, três pessoas morreram após um carro e um caminhão baterem de frente no km 279. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada para atendimento da ocorrência, mas foi liberada por volta das 22h30.

Outras três pessoas morreram no começo da noite na BR-116, em Camaquã, na Região Sul do Estado. Na altura do km 381, um Sandero, com placas de Torres, colidiu frontalmente com um Gol, de Novo Hamburgo, na altura do km 381 da rodovia. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região em estado grave.

As outras mortes foram registradas em rodovias estaduais: na RS-411, entre Montenegro e Brochier, no Vale do Caí, e na Rota do Sol, em São Francisco de Paula, nos campos de cima da Serra.

No total, 17 pessoas já morreram no trânsito gaúcho desde as 12h de sexta-feira (11), segundo a contagem do Grupo RBS.