Estelionatário que teve mais de 30 carros antigos apreendidos aplicou golpes em cinco Estados

Butiá

A Polícia Civil de Butiá, na Região Carbonífera, está procurando Roberto Quincozes Amaral, 32 anos, investigado por estelionato após supostamente ter aplicado golpes pela internet em vítimas de cinco Estados. O delegado Nedson de Oliveira apreendeu nesta quinta-feira (10) 31 veículos e cinco armas na residência do suspeito. Ele anunciava carros antigos por preço muito abaixo do mercado, recebia uma parte do pagamento e não entregava os veículos para os compradores.

Oliveira diz que há sete inquéritos instaurados na delegacia contra Amaral, que é considerado foragido. Além disso, há inquéritos também em Campo Bom e em Sapiranga, no Vale do Sinos. A polícia já sabe que o investigado, com antecedentes criminais por estelionato, fez vítimas em Porto Alegre, três no estado de São Paulo, duas em Santa Catarina e uma no Paraná. Outras vítimas são da própria cidade de Butiá, em investigações que estão ainda na fase inicial.

Leia Mais

Polícia investiga desaparecimento de mulher em Taquara, no Vale do Paranhana

Após interrupção por insegurança, ônibus voltam a circular na Vila CruzeiroCriminosos explodem duas agências bancárias em Vila Nova do Sul



Para a polícia, o golpe é simples. Ele anuncia na internet os veículos, por exemplo, um Maverick pelo preço de R$ 5 mil, e pede um adiantamento. A maioria das vítimas não deposita inicialmente, mas, em alguns casos, o pagamento corre e o investigado nunca mais é localizado pelos compradores. Geralmente, o depósito é feito no nome de um laranja e o endereço divulgado no site é falso.

Além de procurar mais vítimas e de tentar localizar o foragido, o trabalho da polícia agora é verificar a precedência dos veículos apreendidos na residência do suspeito. Outra tarefa é conferir a situação das armas encontradas no local, sendo que uma delas estava com numeração raspada.

- Até giroflex da polícia e duas toucas ninja foram encontradas na operação deflagrada ontem (quinta-feira) na casa do investigado. Ele também é suspeito de fazer ameaças a um vizinho - ressalta Oliveira.

A residência de Amaral é toda cercada por muros e tem circuito interno de monitoramento por câmeras de segurança.