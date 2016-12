Bairro de Porto Alegre registra quatro assassinatos em 2 dias

Violência

Dois dias após o registro de um triplo homicídio no Bairro Passo das Pedras, em Porto Alegre. Um homem foi morto a tiros e um adolescente ficou ferido dentro de uma casa na noite desta quarta-feira. Segundo a Brigada Militar, testemunhas relataram que dois ou mais indivíduos entraram na casa, na Rua José Lourenço Cordeiro, e realizaram diversos disparos.



Igor Santos Garcia, que não teve a idade confirmada, tentou fugir pelos fundos da residência, mas acabou sendo atingido por ao menos oito tiros na cabeça e outros no resto do corpo. Um adolescente, de 16 anos, foi baleado no abdômen. Ele foi socorrido pelo Samu para o Hospital Cristo Redentor e passa por cirurgia, de acordo com a instituição.

A polícia não descarta que o caso tenha relação com outro crime que ocorreu na região na segunda-feira (26).Três jovens sem antecedentes criminais foram executados a tiros na Rua Frutuoso Borges, também no bairro Passo das Pedras.



As vítimas da chacina foram identificadas como Felipe dos Santos Cornelios, 19 anos, Bruno dos Santos Cornelios, 21 anos, que eram irmãos, e Pablo Jesus da Silva Telles Guterres, 18 anos.