Gravataí registra dois assassinatos e duas tentativas de homicídio

Gravataí registrou dois assassinatos e duas tentativas de homicídio entre o final da tarde de sexta-feira e a madrugada de sábado. As informações são da Rádio Gaúcha.

O primeiro crime aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Marrocos. O haitiano Jemps Janvier, 34 anos, foi assassinado a facadas no pátio de uma pensão depois de uma discussão com um brasileiro. Ele chegou a ser socorrido e recebeu atendimento no Hospital Dom João Becker, mas morreu no local.

Pouco mais tarde, por volta das 22h, uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo ex-companheiro na parada 62 da Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira. A vítima, que não teve a identidade informada pela Brigada Militar (BM), estava caminhando na rua quando o homem desceu de um carro e a atingiu com sete facadas.

Ela foi levada em estado grave para o Hospital Dom João Becker, e o suspeito do crime conseguiu fugir. Segundo a BM, a vítima possuía medidas protetivas contra o ex-companheiro.

No começo da madrugada deste sábado, um adolescente de 16 anos foi morto na ERS-020, próximo à parada 62. O jovem, que também não teve o nome divulgado, foi atingido por tiros disparados por dois homens que passaram em uma moto e morreu no local. A dupla efetuou ao menos sete disparos de pistola .40.



O quarto crime aconteceu pouco depois da 0h30min na parada 79. Um homem foi baleado em um dos braços por dois homens que passaram em uma moto atirando. A vítima foi encaminhada para o hospital e está fora de perigo.

