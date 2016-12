Porto Alegre e Região Metropolitana têm oito assassinatos em 12 horas 

Violência

Sete pessoas foram assassinadas em um intervalo de 12h entre a noite de quinta-feira e a manhã desta sexta-feira na Região Metropolitana. Foram quatro vítimas em Porto Alegre, três em Viamão e uma em Gravataí. As informações são da Rádio Gaúcha.

A Capital teve na manhã desta sexta-feira um homicídio. Um homem foi encontrado morto por um morador do Jardim Leopoldina, no bairro Rubem Berta, na zona norte, por volta das 6h30. A vítima tem marca de tiros, e estava em uma calçada em frente à Praça México, na Avenida Juscelino Kubitsheck.

Os moradores da região informaram aos agentes do Departamento de Homicídios que ouviram barulhos de portas de carros batendo e de um veículo acelerando. Provavelmente, segundo a delegada Luciana Smith, o corpo foi desovado ali, e o homem morto em outro lugar.

Outros três crimes foram na zona norte, entre a noite de quinta e a madrugada desta sexta. Na Rua Ibaré Caetano, no Bairro Farrapos, próximo das 20h, um homem foi atingido por tiros em via pública e morreu no local. Não havia informações sobre os autores dos disparos.

Já no Bairro Passo das Pedras, na Rua 2 de Outubro, por volta das 22h30min, o corpo de um jovem foi encontrado. A BM não tinha a identificação de nenhuma das três vítimas.



Duas horas depois, um homem ainda não identificado foi morto a tiros na Rua Felisberto Maia, bairro Mario Quintana. Na mesma ocorrência, um adolescente de 16 anos ficou ferido. A 5ª DHPP ainda apura as circunstâncias do crime.

Triplo homicídio em Viamão



A ocorrência mais violenta das contabilizadas foi em Viamão. Segundo a BM, um ataque a tiros deixou dois adolescentes de 17 anos e um homem de 39 mortos no final da tarde de quinta. Criminosos passaram com um veículo da Hyundai atirando pela Avenida Valter Jobim, bairro Santa Isabel, pouco depois das 18h30.

Morto a tiros em Gravataí

Em Gravataí, na madrugada de desta sexta, Dionatan Guedes da Silva, 28 anos, foi morto na Rua Marajós, bairro Jansen. Um bandido parou uma motocicleta ao seu lado e deu uma rajada de tiros.

O assassino, que estava com uma camiseta vermelha e uma pistola 9 milímetros, fugiu na motocicleta Honda CG. A BM fez buscas na região da parada 79, mas não encontrou o criminoso.