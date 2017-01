BM prende assaltantes que fizeram família refém em Porto Alegre

Vila Ipiranga

Clio estacionado na garagem estava sendo carregados com pertences da família quando a Brigada chegou Foto: Divulgação / Brigada Militar / Brigada Militar

Com a ajuda de vizinhos, a Brigada Militar conseguiu evitar um assalto na zona norte de Porto Alegre. Por volta do meio-dia desta quinta-feira, uma dupla de criminosos abordou dois irmãos idosos e a neta de um deles que chegava de carro em casa, no bairro Vila Ipiranga.

Enquanto eram mantidos reféns dentro de casa, o idoso foi agredido e a irmã dele foi ameaçada. Segundo relato das vítimas à polícia, o mais jovem dos assaltantes — um adolescente de 17 anos — era o mais agressivo, pedia dinheiro, joias e outros objetos de valor.

Acionada pelos moradores após verem a movimentação, a BM foi ao local e, quando chegou, o Clio estacionado na garagem já estava carregado com computador, microondas, televisão, bebidas, entre outros pertences dos donos das casa.

Um adulto e um adolescente, não identificados pela polícia, foram detidos em flagrante. Com eles foi apreendida uma arma e recuperado uma caminhonete Tracker roubada, com a qual eles haviam chego na residência.