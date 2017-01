Corpo de homem é encontrado sem cabeça e membros em Viamão

Violência urbana

O tronco de um homem foi encontrado por populares na manhã deste domingo, em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Enrolado em um cobertor, o pedaço de um corpo humano estava às margens da Rua Fiorentina, bairro Santa Isabel, com cabeça, membros inferiores e superiores decepados. A vítima ainda não foi identificada pela Polícia Civil.

Leia mais

Jovens mortos no Rubem Berta haviam se encontrado para jogar videogame

Corpos são encontrados próximo a presídio onde houve 1ª rebelião em Manaus

Presídio feminino de Lajeado deve receber nove presas no primeiro dia



Os moradores de Viamão têm sofrido com a disputa por pontos de tráfico de drogas travada por facções rivais. Na quinta-feira, dois corpos carbonizados e possivelmente esquartejados foram encontrados na mesma rua dentro do porta-malas de um HB20.

De acordo com a Brigada Militar, criminosos colocaram fogo no veículo na Rua Fiorentina, por volta das 2h45min. Como os corpos foram queimados, ainda não foi possível saber se os membros foram esquartejados ou se laceraram em função do fogo.