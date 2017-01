Criminosos explodem caixa eletrônico no norte do Estado

Polícia

Criminosos explodiram um caixa eletrônico na madrugada deste sábado em Mato Castelhano, no norte do Rio Grande do Sul. O caso ocorreu em uma agência do banco Sicredi por volta das 2h30min.



Segundo a Brigada Militar (BM), o grupo era composto por cinco criminosos. Eles chegaram em um veículo, entraram na agência e usaram explosivo para abrir o caixa. Após ser chamada por moradores que ouviram a explosão, a BM encontrou um carro abandonado no caminho para Lagoa Vermelha. A suspeita é de que o grupo tenha trocado de veículo na fuga.

No momento do ataque ao banco, o efetivo da Brigada Militar atendia outra ocorrência e não conseguiu acompanhar a fuga dos grupo. Policiais seguem fazendo buscas, mas não têm informações sobre o paradeiro dos criminosos.