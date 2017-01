Estudante morta em São Leopoldo era ativista da causa animal

Vale do Sinos

Defensora da causa animal, a estudante de Direito morta em São Leopoldo na madrugada desta terça-feira morava com a companheira e com a avó de 83 anos, de quem cuidava, em Canoas. Yeda Anahaia Aguete da Rocha, 33 anos, é descrita pelo irmão Teylor Zortika, 21 anos, como estudiosa e trabalhadora, sempre preocupada com os animais.



— Era uma pessoa muito boa. Recolhia os bichos da rua, cuidava dos animais doentes. Tanto que tinha cinco gatos e dois cachorros — disse, ao contar que Yeda não tinha filhos e estava desempregada atualmente.

No Facebook, sua companheira utilizou a conta de Yeda para comunicar os amigos sobre a morte da estudante.

"É com muita dor e aperto no coração que comunico a todos os amigos e familiares que a Yeda faleceu. Vítima de um assalto, ela reagiu. Sei que parece mentira, mas não é", escreveu.

Segundo o titular da Delegacia de Homicídios de São Leopoldo, delegado Vinícius do Vale, todas as possibilidades estão sendo investigadas, dada a brutalidade como Yeda foi assassinada.

— Queremos entender o que ela estava fazendo em São Leopoldo. Se veio por conta própria ou se foi trazida para cá — disse o delegado.

Yeda foi encontrada morta por volta da 1h20min, dentro do seu carro — um Corsa prata —, com um tiro à queima-roupa disparado no rosto e facadas desferidas no pescoço, no tórax e nos braços. O veículo estava na Rua Lindomar de Borba, no bairro São Miguel, em São Leopoldo, local dominado pelo tráfico de drogas. Quando a Brigada Militar chegou, acionada por moradores, encontrou a vítima já morta sentada no banco do motorista. O veículo estava com faróis acesos e a chave na ignição. A motivação do crime ainda não está clara, mas latrocínio (roubo com morte) mostra-se como uma das hipóteses mais frágeis para a polícia, já que, aparentemente, nada foi levado.

— Temos que esperar os laudos periciais para dar uma direção à investigação. Mas já estamos montando o histórico familiar dela para resolver essa questão o mais rápido possível — disse o delegado.