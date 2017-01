Homem é morto na frente do filho de 13 anos em São Leopoldo

Vale do Sinos

Alvejado nas costas e mão direita, Paulo Wilmar Lacava, 65 anos, foi morto na frente do filho, de 13, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na manhã deste domingo. Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Lacava, que não tem antecedentes criminais, estava em sua residência, na Rua Rua Mogno, no Loteamento Tancredo Neves, quando foi atingido por pelo menos cinco tiros por volta das 8h.

Leia mais

Corpo de homem é encontrado sem cabeça e membros em Viamão

Jovens mortos no Rubem Berta haviam se encontrado para jogar videogame

Corpos são encontrados próximo a presídio onde houve 1ª rebelião em Manaus



Vizinhos ouviram os disparos e acionaram a Brigada Militar, que encontrou Lacava já sem vida. Seu filho foi socorrido ao Hospital Centenário com uma perfuração da bala que entrou na bochecha e saiu perto da orelha. Ele não corre risco de vida. Ainda segundo vizinhos, o atirador estava sozinho e fugiu pela porta da frente. A Polícia Civil investiga o caso, mas ainda não sabe a motivação e não tem suspeitos. Este é o 5º homicídio do ano em São Leopoldo.