Homem pode ter sido executado por engano na Cidade Baixa, suspeita polícia

Porto Alegre

A principal suspeita da Polícia Civil neste início de investigação é de que o homem executado na Cidade Baixa na madrugada desta quinta-feira, em Porto Alegre, tenha siso escolhido por engano pelos criminosos. Neimar Brizolla da Conceição, 30 anos, estava no banco do caroneiro do Palio Weekend alvejado na Avenida João Pessoa, próximo à esquina com a Venâncio Aires. Ele morreu na hora atingido por pelo menos cinco tiros. O motorista do veículo foi alvejado nos dois braços e conseguiu chegar a pé ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) da Capital, de onde já recebeu alta.



— Nenhum dos dois têm antecedentes criminais. Inicialmente, não há nada que explique uma execução. Ainda estamos no início da investigação, mas, inicialmente, nada leva a crer que eles seriam os alvos — disse a delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação.

Polícia Civil irá buscar imagens de outras câmeras de vigilância que possam identificar o veículo dos atiradores. Por enquanto, ninguém foi preso.



O motorista do Palio se abaixou para desviar das balas e, assim, acabou perdendo o controle da direção e colidindo em um poste. De acordo com o delegado plantonista Amilcar de Souza Neto, o jovem de 33 anos sobreviveu porque se abaixou ao perceber os primeiros tiros.

— Ele relatou informalmente (no HPS) que percebeu a aproximação de um carro. Achou que queria ultrapassar e abriu para a direita, então percebeu que começou a ser alvejado e se abaixou. Isso salvou a vida dele, porque percebemos que três tiros ficaram alojados no encosto do carro, bem onde atingiriam a cabeça dele — contou o delegado.