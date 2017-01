Homem é executado a tiros dentro de carro na Cidade Baixa

Porto Alegre

O passageiro de um Palio Weekend morreu e o motorista ficou ferido após serem alvos de tiros na madrugada desta quinta-feira no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Informações preliminares da Brigada Militar indicam que outro carro passou atirando contra as vítimas.

Após o tiroteio, o condutor do Palio, com placas de Porto Alegre e em situação regular, perdeu o controle e colidiu contra um poste em frente a um dos campi da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs), na esquina das avenidas João Pessoa e Venâncio Aires.

Foto: Ronaldo Bernardi/Agência RBS

O Palio vinha pelo João Pessoa e, em princípio, os criminosos também, pois o lado do motorista concentra a maior parte das marcas de tiro — que seriam mais de 15. Imagens de videomonitoramento mostram tiros e o carro colidindo com intensidade no poste.

URGENTE: Câmeras de segurança flagram momento em que criminosos atiram e matam passageiro de carro na av. João Pessoa, em Porto Alegre. pic.twitter.com/Bv9pvbcn1b — Felipe Daroit (@felipedaroit) 19 de janeiro de 2017

Ainda assim, segundo relatos de testemunhas, o condutor saiu, ensaguentado, correndo do local em direção à Rua da República. O destino dele ainda é desconhecido.

Até as 6h, ninguém havia sido preso e as vítimas não haviam sido identificadas. O local está isolado e há lentidão no trânsito da região. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso.

Foto: Ronaldo Bernardi/Agência RBS