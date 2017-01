Preso trio que transportava LSD com figura de "Alice no País das Maravilhas" de SC para o RS

Investigação

Agentes do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prenderam três homens e apreenderam três adolescentes que transportavam drogas em uma van que se deslocava de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os homens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já os menores foram apreendidos e encaminhados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente (Deca).

Leia mais

Homem mata assaltante no interior de Vacaria

Homem é morto após ter carro roubado em Gravataí

Suspeito de cárcere privado é preso com cabelo de vítima em Gravataí



De acordo com a Polícia Civil, com o grupo foram encontrados comprimidos de ecstasys de alguns tipos, LSD com a figura de Alice no País das Maravilhas, maconha pronta para a venda, cigarros artesanais de maconha já prontos, dinheiro e celulares. A droga teria origem no município de Criciúma, em Santa Catariana, e teria como destino uma festa de música eletrônica que ocorre em um município da Região Metropolitana de Porto Alegre.