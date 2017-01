Presos aproveitam queima de fogos de artifício para tentar fugir de presídio em Erechim 

Norte do Estado

A Brigada Militar (BM) evitou uma tentativa de fuga de detentos do Presídio Regional de Erechim, no norte do Estado, na madrugada deste domingo. Conforme o relato dos PMs, ao menos três detentos tiveram acesso ao telhado da casa prisional após fazerem um buraco no forro da estrutura. As informações são da Rádio Gaúcha.



A tentativa aconteceu no momento em que fogos de artifício eram jogados por moradores do município, em comemoração ao Ano-Novo. A BM acredita que o buraco já estivesse aberto, e que os presos aguardavam a meia-noite para que o barulho dos foguetes confundisse a guarda.



Dois detentos foram retirados do telhado em um primeiro momento. Após contagem nas celas, foi percebido que um terceiro não estava presente. Ele foi encontrado entre o forro e o telhado, durante novas buscas.



A ofensiva do grupo de presos, que gerou mobilização de viaturas de municípios vizinhos, ocorreu no alojamento do regime semiaberto, segundo a polícia.

