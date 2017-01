Vândalos arrombam porta e tentam soltar cobras no Jardim Botânico

Museu de Ciências Naturais

A área onde ficam as serpentes do Museu de Ciências Naturais, no Jardim Botânico de Porto Alegre, foi atacada por vândalos na madrugada desta quarta-feira. A direção da Fundação Zoobotânica (FZB) acredita que o crime tenha sido uma tentativa de soltura dos animais. As informações são da Rádio Gaúcha.

Tijolos foram jogados contra o vidro do ambiente em que ficam as cobras píton e cascavel. O chamado serpentário, que era aberto ao público, também teve dobradiças de uma porta externa de vidro danificadas. O que impediu a entrada dos vândalos foi uma segunda porta, gradeada.

A FZB garante que nenhuma cobra foi solta. O diretor-presidente da Fundação, Luiz Fenando Branco, afirma que foi uma ação premeditada, mas não sabe o motivo.

— O crime foi premeditado, tanto que o tipo de tijolo que foi jogado, aquele de seis furos, de construção mesmo, não existe nas dependências do Jardim Botânico. Quem esteve aqui trouxe esse material — afirmou.

Por causa do ataque, o serpentário será desativado e as cobras serão levadas para um outro local.

— Vamos colocá-las em um outro local, mais seguro. Ali é onde tinha visitação, é parte do serpentário. Temos ainda outra parte, que tem 330 cobras no total. Agora a população que vai ficar mais prejudicada — contou.

Os vigilantes que fazem a guarda do Jardim Botânico não viram o crime. A Brigada Militar esteve no local durante a manhã. A direção da fundação garante que vai registrar ocorrência na Delegacia de Polícia de Proteção ao Meio Ambiente na tarde desta quarta-feira.

*Rádio Gaúcha