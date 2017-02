Briga entre integrantes de quadrilha acaba com um morto em Gravataí

Ladrões de carro

Um desentendimento entre integrantes de uma quadrilha de roubo e furto de veículos terminou em morte, no final da noite desta quinta-feira, em Gravataí. Um homem de 85 anos foi morto a tiros e o neto dele, de 18 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Segundo a Brigada Militar, os envolvidos estavam na Rua El Cadiz, no bairro Cadiz, quando ocorreu a briga, por volta de 23h40min. Euflávio Fernandes da Silva, apontado como membro da quadrilha e com diversos antecedentes criminais, foi atingido com pelo menos um tiro de pistola .380 e morreu na hora.

O neto dele, cujo nome não foi divulgado,que também pertenceria ao grupo e tem vários antecedentes como adolescente infrator, foi baleado no tórax e em um dos braços. Ele foi socorrido e encaminhado sob custódia ao Hospital Dom João Becker.

O autor dos disparos tentou fugir da polícia em um veículo, mas caiu em uma valeta e acabou preso. A pistola supostamente usada no crime foi apreendida.



Na casa onde moravam avô e neto, a Brigada Militar encontrou um Ford Fusion roubado cerca de uma hora antes da briga. A Polícia Civil vai investigar o caso.