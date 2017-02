Caminhonete de coronel baleado em assalto é encontrada em Porto Alegre

Violência

A caminhonete do coronel da reserva do Exército roubada na tarde desta segunda-feira foi encontrada pela Brigada Militar estacionada na Rua Bom Princípio, no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, por volta das 21 horas. Durante o roubo, o militar, de 67 anos, mesmo sem esboçar reação, foi baleado na cabeça e na barriga depois de se render e entregar a chave do veículo.

A vítima estava em uma oficina da Rua Padre Caldas esperando o conserto da caminhonete quando quatro pessoas em um Fiesta cinza se aproximaram. Após a ação, o grupo fugiu em direção à Avenida Ipiranga.

O coronel foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde passa por cirurgias. Seu estado de saúde é grave.