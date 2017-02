Corpo de homem é encontrado debaixo da Ponte do Guaíba

Violência

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando debaixo da Ponte do Guaíba, por volta das 19h30min desta terça-feira, em Porto Alegre. De acordo com a delegada Roberta Bertoldo, do Departamento de Homicídios, que foi ao local, a vítima, aparentando ter em torno de 45 anos, tinha marcas de facadas no peito e no pescoço.



Leia mais:

Preso abre algema e escapa do Palácio da Polícia, em Porto Alegre

Mulher é espancada em assalto no bairro São José, zona leste de Porto Alegre



Em um dos bolsos da bermuda, os peritos encontraram a chave de um carro e o aparelho celular. O homem, que vestia uma camisa polo vermelha com listras brancas e gola azul marinho, usava sandálias e bermuda azul, não tinha carteira ou documentos.



O corpo foi encaminhado ao DML e o caso será apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Capital.

dios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Capital.