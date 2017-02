Criminosos fazem reféns em assalto a posto na Rua Anita Garibaldi, em Porto Alegre

Violência

Bandidos armados assaltaram o posto de combustíveis Shell Vip da Rua Anita Garabaldi, no bairro Boa Vista, em Porto Alegre, na noite de segunda-feira. Conforme o relato de uma frentista à Brigada Militar, cinco assaltantes invadiram o local, rendendo funcionários e clientes, próximo das 19h30min.

O assalto durou menos de cinco minutos. Levando dinheiro do caixa e itens da loja de conveniência, os criminosos fugiram e não foram encontrados pelas guarnições do 11º Batalhão de Polícia Militar. Ninguém ficou ferido na ação.

Leia mais:

Delegado e comissário são suspeitos de financiar quadrilha de roubos de cargas

Morre coronel da reserva do Exército baleado em assalto em Porto Alegre

Polícia fecha oficina mecânica usada como desmanche em Portão



Nas redes sociais, circulam comentários de que o restaurante Madero Contâiner, que fica ao lado do posto, foi atacado por um arrastão no mesmo horário. No entanto, funcionários do estabelecimento negaram à Rádio Gaúcha que o estabelecimento tenha sido alvo de criminosos.

A Brigada Militar e a assessoria de imprensa da rede também afirmam que não houve assalto.