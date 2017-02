Polícia fecha oficina mecânica usada como desmanche em Portão

De fachada

A Delegacia de Roubo de veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) fechou um desmanche de veículos na madrugada desta terça-feira em Portão, no Vale do Sinos. Uma oficina mecânica era usada como fachada pelos criminosos.

Durante a abordagem policial, o responsável pelo local fugiu, mas o Deic já informou que vai solicitar a prisão preventiva dele.

No desmanche, havia quatro veículos roubados e que seriam adulterados. Entre os carros, uma caminhonete Mitsubishi Pajero, roubada em Porto Alegre na semana passada, além de um Vectra e dois caminhões.