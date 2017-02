Morre coronel da reserva do Exército baleado em assalto em Porto Alegre 

Tragédia

Internado desde a tarde de segunda-feira após ser baleado em um assalto no bairro Partenon, o coronel da reserva do Exército Leo Edson Schwalb, 67 anos, morreu na manhã desta terça. A informação foi confirmada pelo Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde ele permanecia em estado grave.

O assalto ocorreu por volta das 16h de segunda-feira na Rua Padre Caldas, na zona leste de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o oficial tinha levado a caminhonete, uma Toyota Prado, para consertar um componente eletrônico. Enquanto o mecânico trabalhava no veículo estacionado na rua, pelo menos quatro criminosos teriam se aproximado em um Fiesta cinza com placas de Sapucaia do Sul, abordado a vítima, que estava próxima, anunciando o assalto.

Responsável pela investigação, o delegado André Mocciaro disse que o coronel se rendeu e não "esboçou qualquer reação". Conforme populares, a vítima, inclusive, teria levantado os braços e entregue a chave. Mesmo assim, foi baleada duas vezes: uma na cabeça e uma na barriga.

Ainda na noite se segunda-feira, a caminhonete de Schwalb foi encontrada pela Brigada Militar estacionada na Rua Bom Princípio, no bairro Jardim Carvalho. A polícia busca imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os criminosos.