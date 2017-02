Dois homens são mortos na zona sul de Porto Alegre

Violência

Dois homens foram assassinados no início da madrugada desta quarta-feira na zona sul de Porto Alegre. Os crimes ocorreram nos bairros Restinga e Belém Novo.



O caso mais brutal ocorreu na Restinga. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado na Estrada do Barro Vermelho, número 1313. Segundo a BM, ainda não foi possível fazer a identificação da vítima. O corpo teria sido encontrado por moradores que acionaram a polícia por volta de 1h.



O segundo assassinato aconteceu no bairro Belém Novo. Um homem foi morto a tiros na Estrada do Lami, número 7000, por volta de 0h50min. A vítima ainda não foi identificada.



A polícia ainda não tem informações sobre a motivação dos crimes. Até o momento ninguém foi preso.



