Homem é executado na frente da esposa e do filho em São Leopoldo

Polícia

Um homem foi executado na frente da mulher e do filho de três anos na madrugada deste sábado, em São Leopoldo. O crime ocorreu em uma residência do Loteamento Tancredo Neves, por volta de 1h. As informações são da Rádio Gaúcha.

Segundo o relato da esposa da vítima, três homens armados invadiram a casa e mataram o marido no quarto do casal. A identificação dele não foi informada pela polícia.



Leia também:

Três pessoas são mortas em Porto Alegre em intervalo de duas horas

Acidente na divisa de Santa Catarina com o Paraná deixa seis mortos



De acordo com a Brigada Militar, o homem tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e furto e arrombamento de estabelecimento comercial. A polícia investiga a motivação do crime.