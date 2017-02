Polícia identifica suspeito de matar rainha de bateria durante tentativa de assalto

Segurança Já

A Polícia Civil de Cachoeirinha identificou um dos três suspeitos de assassinar a comerciante e rainha de bateria Paola Serpa, de 33 anos.

O homem é proprietário do Voyage usado na fuga dos bandidos, que foi abandonado na Estrada do Nazário, próximo do limite da cidade com Canoas. As informações são da Rádio Gaúcha.

O suspeito identificado, morador de Canoas, tem antecedentes criminais e deve prestar depoimento nos próximos dias. Conforme o delegado Newton Martins, a partir do que ele declarar, pode ser pedida a prisão preventiva do suspeito.

— O suspeito é justamente o dono do Voyage. Temos que determinar agora se ele dirigia ou se emprestou o carro, mas todas as provas colhidas colocam ele na cena do crime — explicou o delegado.



Em verificação no registro do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), a polícia constatou que o veículo não estava em situação de furto ou roubo. O carro foi abandonado e incendiado, horas depois, na Estrada do Nazário.

A fuga

Segundo a polícia, a fuga dos criminosos foi feita pela Avenida Frederico Augusto Ritter, uma das ligações entre Cachoeirinha e Canoas. O carro do suspeito foi flagrado após passar por uma sinaleira fechada nas proximidades de onde o crime ocorreu.

No restante do trecho, o motorista do Voyage teve o cuidado de reduzir a velocidade em lombadas eletrônicas, para não ser identificado. Isso, segundo o delegado, indica que ele já conhecia o caminho.

A polícia ainda não tem pistas dos outros dois bandidos envolvidos no caso. Nas imagens captadas por câmeras de segurança, aparece apenas um criminoso descendo do carro e caminhando até o veículo da vítima.

O crime

Paola Serpa, 33 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira, em Cachoeirinha. Ela era rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, atual campeã do Carnaval de Porto Alegre.

O crime ocorreu na Rua Obedy Cândido Vieira, no Bairro Central Parque. Paola estava em um Chevrolet Cruze quando foi abordada por três homens que chegaram em um Voyage modelo antigo.