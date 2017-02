Preso suspeito de levar carros roubados e clonados no RS para o Paraguai

Ação da polícia

Um homem de 47 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira suspeito de integrar uma quadrilha que rouba carros na Região Metropolitana gaúcha, depois clona e encaminha principalmente para o Paraguai. Em princípio, a função dele era justamente levar o automóvel para fora do Brasil.

A prisão ocorreu no Paraná, em localidade distante apenas 14 quilômetros do Paraguai, durante ação conjunta da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O suspeito estava com uma caminhonete branca L200 Triton Mitsubishi, ano 2014, roubada semana passada em São Leopoldo.

Segundo os delegados Marco Guns e Adriano Nonnenmacher, esse esquema está sendo investigado e já se constatou também que os veículos estão sendo levados desta forma para outros Estados brasileiros.

— Esta prisão é importante, pois a ação foi fruto de parceria entre as duas instituições policiais para aumentar a efetividade de recuperação de veículos subtraídos no estado e na prisão de assaltantes — diz o delegado Rodrigo Bozzetto, diretor do Deic.