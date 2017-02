Garçom é preso por tráfico de drogas dentro de bar na Zona Norte 

Porto Alegre

No final da noite desta terça-feira, um garçom foi preso por tráfico de drogas dentro de um bar na Avenida Presidente Franklin Roosevelt, bairro Navegantes, zona norte de Porto Alegre. Além dele, que tem 43 anos de idade, foi preso no local outro homem, com 45 anos de idade. A ação foi realizada por agentes da 4ª Delegacia do Departamento de Investigações do Narcotráfico (Denarc). As informações são do blog Caso de Polícia, Rádio Gaúcha.

A polícia chegou até os traficantes após várias denúncias e a prisão ocorreu após flagrante de venda de entorpecentes dentro do estabelecimento comercial. O garçom e o comparsa vendiam principalmente cocaína. Foram apreendidos dinheiro e pequena quantidade da droga. O delegado Maurício Barison, responsável pela investigação, diz que o ponto de venda de entorpecentes funcionava em frente a um templo evangélico. O segundo homem preso tinha antecedentes criminais por furto, tráfico de drogas e receptação.



