Vídeo: câmera registra momento em que rainha de bateria é assassinada em Cachoeirinha 

Imagens captadas por câmeras de segurança mostram o momento em que a comerciante e rainha de bateria da escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, Paola Serpa, 33 anos, é assassinada a tiros no início da noite de quinta-feira.



No vídeo, é possível ver o momento em que um dos bandidos se aproxima a pé do carro estacionado, onde Paola esperava a filha terminar aula de reforço escolar em um condomínio fechado nas proximidades.



Um Voyage prata, com os comparsas do atirador, acompanhava toda a ação do outro lado da via. Poucos segundos após a abordagem inicial, o criminoso tenta, por 19 segundos, abrir a porta do carro. Sem conseguir finalizar a investida, o bandido atira e saí correndo em direção ao Voyage.



Paola teria ficado presa no cinto se segurança do veículo, o que teria dificultado a saída dela, conforme explicou o delegado Newton Martins Filho, da 2ª DP de Cachoeirinha, responsável pelas investigações.

