Adolescente é apreendido por bala perdida que atingiu menino de 11 anos em Porto Alegre

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Civil por ser apontado como um dos responsáveis por um tiroteio que acabou ferindo um menino de 11 anos em Porto Alegre. A vítima jogava bola com outras crianças na Rua Jaguari, no bairro Lomba do Pinheiro, na tarde de 26 de janeiro, quando foi atingida no peito. As informações são do blog Caso de Polícia.

Conforme a investigação da 1ª Delegacia de Homicídios, o objetivo do adolescente e de outros dois homens era matar um homem que passava pela área e que teve que parar após sua motocicleta estragar. Os tiros não atingiram o alvo.

Segundo o delegado Rodrigo Reis, os tiros foram motivados por uma briga entre facções do tráfico de drogas, mesmo que o alvo não tivesse envolvimento com nenhum grupo criminoso.

O menino ferido passou vários dias internados e já teve alta. A polícia não sabe se ele ficou com alguma sequela.

A ação foi feita em conjunto com o Departamento Estadual da Criança e do Adolescente.

