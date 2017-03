Presos mais nove suspeitos de fornecer armas e veículos para facção do Vale do Sinos 

Operação Irmandade

Na terceira etapa da Operação Irmandade, deflagrada na madrugada desta sexta-feira, a Polícia Civil prendeu mais nove suspeitos de integrarem uma quadrilha que fornecia armas e veículos para uma facção criminosa que tem base no Vale do Sinos. No total, já foram detidos 30 integrantes detidos nas três fases.

De acordo com o delegado Rodrigo Zucco, responsável pela investigação, a aliança destes dois grupos está por trás de roubos a bancos, de veículos e de cargas, além do tráfico de drogas e homicídios.

Ainda conforme ele, a quadrilha desarticulada tinha ligação com a facção liderada pelo traficante Maradona, que foi condenado nesta quinta-feira por homicídio a mais 19 anos de prisão, acumulando agora uma pena de 116 anos de reclusão.

Todas as ações foram coordenadas pelo diretor da 3ª Delegacia Regional Metropolitana, delegado Rosalino Seara. Segundo ele, estas operações serão contínuas. Nesta terceira etapa, as prisões ocorreram São Leopoldo, Novo Hamburgo e Portão. Também foram apreendidos quatro veículos, sendo dois clonados, maconha, cocaína e crack.

