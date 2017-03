Operação prende 12 traficantes e apreende 50 quilos de drogas durante 24 horas no Vale do Sinos 

"Irmandade"

Agentes da 3ª Delegacia Regional Metropolitana realizaram durante toda a quinta-feira uma operação policial para combater o tráfico de drogas no Vale do Sinos. Durante 24 horas de ação, 12 traficantes foram detidos, sendo nove adultos e três adolescentes. Também foram apreendidos mais de 50 quilos de drogas, entre maconha, cocaína e crack, uma pistola, munição, celulares, dinheiro e dois veículos roubados.



Segundo o coordenador da chamada Operação Irmandade, delegado regional Rosalino Seara, esta foi a primeira etapa deste trabalho e outros serão realizados nas próximas semanas.

O delegado Rodrigo Zucco, da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos de São Leopoldo, destaca que o tráfico e outros delitos combatidos nesta ação são praticados por uma facção criminosa que atua na região.

A intenção da Irmandade é coibir, além do tráfico, homicídios, roubos de veículos, entre outros crimes para tentar diminuir os altos índices de criminalidade no Vale do Sinos, principalmente em Novo Hamburgo e São Leopoldo.

