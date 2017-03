Ataque a tiros deixa um morto e três feridos em Guaíba

Região Metropolitana

Um ataque a tiros deixou um jovem morto e três feridos em Guaíba, na Região Metropolitana, na madrugada desta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, o grupo estava na Avenida Nestor Moura Jardim, pouco antes das 2h, quando teve início o atentado. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os criminosos chegaram ao local em um carro vermelho. Ao menos dois desceram e abriram fogo em via pública, conforme o relato de testemunhas.

De acordo com a polícia, Edson de Lima, de 24 anos, foi um dos atingidos pelos tiros e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas por duas ambulâncias de encaminhadas para hospitais de Porto Alegre.



Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. Até o momento nenhum suspeito foi preso.



