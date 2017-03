ÁUDIO: "A primeira ação é socorrer alguém", diz homem assaltado ao resgatar vítimas de acidente

Entrevista

O motorista André Pires dos Santos passou por momentos de pânico ao prestar socorro a um trio que capotou um Renault Sandero na madrugada desta segunda-feira, em Marau. Após utilizar um alicate para quebrar um dos vidros do carro e resgatar um dos homens, o jovem de 25 anos foi rendido e teve o carro, um Ford Kadett, roubado.

Em entrevista ao programa Timeline Gaúcha, Pires afirmou que a primeira reação foi socorrer as vítimas do acidente. Dois dos criminosos fugiram no carro da vítima e um terceiro entrou entrou em uma mata.

— Eu parei porque o veículo vinha na minha frente se acidentou, acabou capotando, eu fui socorrer — disse ele. — A primeira ação da gente é socorrer alguém, se tem alguém machucado.



A vítima, que trabalha como montador de equipamentos aviários, perdeu, além do carro, todos os seu equipamentos de trabalho. Pires contou que só se deu conta da situação quando um dos criminosos apontou uma arma para ele:

— Quando eu vi uma arma daquele tamanho, vi que eles não estavam de brincadeira.

Além disso, ele relatou que os criminosos fugiram levando uma maleta, que aparentava conter dinheiro. Para Pires, os criminosos se assustaram com o giroflex instalado no portão de uma empresa próxima ao local. Além do Renault Sandero, os criminosos deixaram pra trás uma pistola 9 milímetros municiada, dois coletes balísticos, um rádio comunicador, luvas e ferramentas.

O trabalhador lamentou ter perdido o carro, que não tinha seguro, mas disse que ainda está aliviado de ter sobrevivido sem machucados.



De acordo com a Polícia Civil, o terceiro criminoso fugiu para um matagal e entrou no terreno de uma empresa. Uma guarnição da Brigada Militar realizou buscas, mas não encontrou o bandido.

Ainda segundo a polícia, o trio portava armas longas e o veículo utilizado por eles está registrado no nome de uma empresa de Caxias do Sul, o que abre a hipótese de que seja roubado.