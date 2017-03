Bandido é morto em confronto com a BM em Gravataí

Região Metropolitana

Um bandido morreu em confronto com a Brigada Militar, na madrugada desta sexta-feira, em Gravataí. A troca de tiros ocorreu na Rua Jorge Amado, no bairro Castelo Branco, por volta das 3h30min. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi recebida a tiros após tentativa de abordagem de rotina. No confronto, um criminoso foi baleado. Ele foi identificado como Charles Henrique Silva, de 20 anos, morreu em atendimento no Hospital Dom João Becker.

Segundo a polícia, ele tinha antecedentes por roubo a pedestre, lesão corporal e posse de entorpecentes. Com ele, foi apreendido um revólver e munição. Nenhum policial ficou ferido.



