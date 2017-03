Briga em aniversário termina com um morto e cinco feridos no Alto do Jacuí

Violência

Cinco pessoas ficaram feridas e uma morreu durante briga generalizada em uma festa de aniversário, na noite desta quarta-feira, em Salto do Jacuí, na região do Alto do Jacuí. De acordo com a Brigada Militar, a confusão iniciou por volta das 22h30min. O evento estava sendo realizado em um salão de festas na Rua General Câmara. As informações são da Rádio Gaúcha.

As vítimas foram feridas por tiros e golpes de faca. Ainda não há informações sobre quantas pessoas participaram do crime. Um homem, ainda não identificado, foi baleado e morreu em atendimento no hospital da cidade.

Os outros quatro feridos foram socorridos. Dois deles estão em observação no hospital local e dois precisaram ser levados ao hospital de Cruz Alta, devido à gravidade. Um desses sobreviventes foi baleado na cabeça.

A polícia ainda investiga a causa da briga, mas suspeita que tenha sido um desentendimento motivado pelo tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.



