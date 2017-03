Número de ataques a escola do bairro Restinga fugiu do controle 

Violência

Elaborar uma estatística confiável sobre os casos de arrombamentos ao Colégio Estadual Ildo Meneghetti, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, tornou-se tarefa impossível. Na manhã desta terça-feira, ouvida pela Rádio Gaúcha, a diretora da escola, Carla Cristine Fernandes Guimarães afirmou que "perdeu as contas" das vezes em que as instalações foram invadidas por criminosos. Já era considerado até um número de casos superior a 20.



Na última semana, Zero Hora fez um levantamento baseado nas ocorrências policiais e contabilizou oito casos registrados, somados a outros dois sem registros na polícia. O caso da madrugada desta terça-feira, que acabou com um homem preso em flagrante, será o 15º ataque.



— Nós mesmos não temos um número exato de fatos, porque muitos deles, sobretudo no começo dessa série, não foram registrados. Talvez por estragos menores — aponta o comandante do 21º BPM. tenente-coronel Márcio Roberto Galdino.



Na manhã desta terça-feira, o oficial trabalhava com um número de 17 casos. Por outro lado, a 16ª DP, que investiga os crimes, abriu oito inquéritos de furtos à escola.



A delegada Áurea Hoeppel, que responde interinamente pela delegacia, aponta, no entanto, que há diversas outras ocorrências de arrombamentos registradas na polícia.