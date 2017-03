Para reforçar policiamento, Porto Alegre recebe 102 agentes da Força Nacional de Segurança Pública

Reforço federal

Mais 102 policiais militares da Força Nacional de Segurança Pública chegaram nesta quarta-feira em Porto Alegre para se somar à Brigada Militar. Ao todo, serão 200 PMs enviados pelo governo federal para reforçar o policiamento na Capital. As informações são da Rádio Gaúcha.



No entanto, este reforço deveria ter chegado em 15 de fevereiro, mas estava trabalhando no Espírito Santo durante a paralisação dos policiais e, depois, fazendo segurança do Carnaval no Rio de Janeiro. Este novo efetivo vai atuar nos bairros Rubem Berta, na Zona Norte, Santa Tereza e Restinga, ambos na Zona Sul.